Учені виявили зв’язок між смартфонами та головним болем

https://racurs.ua/ua/n134707-korystuvacham-smartfoniv-girshe-dopomagaut-liky-vid-golovnogo-bolu-ucheni.html

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Люди з головним болем, які користуються смартфонами, з більшою ймовірністю можуть використовувати більше знеболювальних препаратів, проте отримувати від них менший ефект, ніж люди з головним болем, які не користуються смартфонами.

Такого висновку дійшли вчені, дослідивши дані щодо 400 людей в Індії з різними типами головного болю, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в офіційному журналі Американської академії неврології.

Цих людей опитували щодо використання смартфонів та ліків від головного болю.

З 400 осіб 206 були користувачами смартфонів. Люди, які не користувалися смартфонами, були старшими, мали більш низький рівень освіти і мали більш низький соціально-економічний статус.

Користувачі смартфонів частіше використовували препарати від головного болю, ніж ті, хто не користувався ними. При цьому такі препарати використовували 96% користувачів смартфонів, проти 81% серед тих, хто не користувався цими гаджетами.

Користувачі смартфонів вживали в середньому вісім таблеток на місяць в порівнянні з п’ятьма пігулками в місяць у представників іншої групи.

Водночас користувачі смартфонів повідомили про менше полегшення болю в результаті вживання ліків: 84% отримали помірне або повне полегшення головного болю порівняно з 94% у групі людей, що не користуються смартфонами.

Дослідження не виявило різниці між двома групами в тому, як часто відбувалися головні болі, як довго вони тривали або наскільки сильними вони були.

Причини цього наразі не зрозумілі, — наголошують дослідники. — Положення шиї користувача? Або освітлення телефону? Або напруга очей? Або стрес від постійного перебування на зв’язку?

Учені зазначають, що встановлення причин цього явища стане ключем для розробки стратегії використання смартфонів, яка не призводитиме до таких наслідків. Можливо, вона полягатиме у більш активному використанні функції гучного зв’язку та керування смартфонами за допомогою голосу.

Нагадаємо, торік австралійські вчені встановили, що активне використання смартфонів впливає на людський скелет.