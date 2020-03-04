Рада сьогодні переформувала Кабінет міністрів. Фото: Кабінет міністрів у Facebook

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Верховна Рада 4 березня звільнила з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який написав заяву на відставку. Новим очільником Кабінету міністрів призначили віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

У самому уряді теж відбулися перестановки. Парламент призначив главою МОЗ Іллю Ємця, Мінфін очолив Ігор Уманський. У Міністерстві соцполітики керуватиме Марина Лазебна, а Міністерством у справах ветеранів — Сергій Бессараб. Арсен Аваков залишився главою МВС. Міністром оброни призначили генерал-лейтенанта у відставка Андрія Тарана, а міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні наразі шестеро осіб перевіряються на коронавірус SARS-CoV-2. Ці люди перебувають в ізоляції. Наприклад, у Рівному госпіталізували студента-медика, який приїхав з Чернівців. Ще трьох осіб госпіталізували у Чернівцях.

Комітет Верховної Ради сьогодні рекомендував парламенту висловити недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Ініціатором постанови про недовіру народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський. Верховна Рада розгляне питання недовіри генпрокурору на позачерговому засіданні 5 березня.

В Одеській області поблизу села Маяки працівники рибодобувних підприємств влаштували акцію протесту. Рибалки заявляли, що вони мітингували через корупцію в Міністерстві енергетики та захисту довкілля, а також некомпетентність чиновників відомства. Демонстранти перекривали трасу Одеса — Рені (М-15) міжнародного значення.

У Сполучених Штатах Америки мільйонер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг вийшов з президентської гонки і оголосив про підтримку демократа Джозефа Байдена. Він зазначив, що що «перемога над Трампом починається з об'єднання навколо кандидата, у якого більше шансів домогтися цього».