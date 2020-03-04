Аваков попросив нардепів допомогти продати тонни наркотиків. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134705-avakov-poprosyv-narodnyh-deputativ-dopomogty-prodaty-tonny-kokayinu-ta-geroyinu-video.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, заявив, що Національна поліція є найбільшим зберігачем наркотиків в Україні.

У сховищах зберігається майже 5 т наркотичних речовин: 2 т канабісу, 1100 кг героїну, 1100 кг кокаїну, 400 гашишу та 300 кг інших наркотичних засобів. Тему наркобізнесу глава МВС підняв 4 березня під час свого звіту на позачерговому засіданні Верховної Ради України. Трансляція засідання проводилася на каналі ВРУ в YouTube.

У мене прохання до народних депутатів — визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини, — попросив Аваков.

За словами міністра, 1 березня правоохоронці викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-розповсюдження наркотиків. Силовики вилучили речовин на 110 млн грн. Також правоохоронці вийшли на лабораторії та розповсюджувачів психотропів на вулиці та в інтернеті.

Нагадаємо, днями у Службі безпеки України заявили, що попередили контрабанду понад 30 кг кокаїну з країн Латинської Америки. Орієнтовна вартість вилученого наркотику на чорному ринку становить понад 90 млн грн.