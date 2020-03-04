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Ракурс
Аваков попросил нардепов помочь продать тонны наркотиков. Фото: 24 канал

Аваков попросил народных депутатов помочь продать тонны кокаина и героина (ВИДЕО)

4 мар 2020, 22:45
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Арсен Аваков, министр внутренних дел, заявил, что Национальная полиция является крупнейшим хранителем наркотиков в Украине.

В хранилищах хранится около 5 т наркотических веществ: 2 т каннабиса, 1100 кг героина, 1100 кг кокаина, 400 гашиша и 300 кг других наркотических средств. Тему наркобизнеса глава МВД поднял 4 марта во время своего отчета на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. Трансляция заседания проводилась на канале ВРУ в YouTube.

У меня просьба к народным депутатам — определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины, — попросил Аваков.

По словам министра, 1 марта правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-распространения наркотиков. Силовики изъяли веществ на 110 млн грн. Также правоохранители вышли на лаборатории и распространителей психотропов на улице и в интернете.

Напомним, на днях в Службе безопасности Украины заявили, что предотвратили контрабанду более 30 кг кокаина из стран Латинской Америки. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн грн.

Источник: Ракурс


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