Аваков попросил нардепов помочь продать тонны наркотиков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n134705-avakov-poprosil-narodnyh-deputatov-pomoch-prodat-tonny-kokaina-i-geroina-video.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, заявил, что Национальная полиция является крупнейшим хранителем наркотиков в Украине.

В хранилищах хранится около 5 т наркотических веществ: 2 т каннабиса, 1100 кг героина, 1100 кг кокаина, 400 гашиша и 300 кг других наркотических средств. Тему наркобизнеса глава МВД поднял 4 марта во время своего отчета на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. Трансляция заседания проводилась на канале ВРУ в YouTube.

У меня просьба к народным депутатам — определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины, — попросил Аваков.

По словам министра, 1 марта правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-распространения наркотиков. Силовики изъяли веществ на 110 млн грн. Также правоохранители вышли на лаборатории и распространителей психотропов на улице и в интернете.

Напомним, на днях в Службе безопасности Украины заявили, что предотвратили контрабанду более 30 кг кокаина из стран Латинской Америки. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн грн.