На Полтавщине частный медцентр продавал рецепты на наркотики (ФОТО, ВИДЕО)

В Полтавской области медцентр продавал рецепты на наркотики. Фото: Нацполиция

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В Полтавской области частный медицинский центр уличили в продаже рецептов на психотропы и наркотики.

С ноября 2019 года до января 2020 года должностные лица медцентра, что работал под «ширмой» предоставлении легальной медицинской помощи наркозависимым лицам, незаконно выдали около 600 рецептов на наркотические лекарственные средства на почти 1 млн грн. Такую незаконную деятельность блокировали правоохранители. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Установлено, что медперсонал клиники выписывал рецептурные бланки и «пациентам» без наркотической зависимости и, соответственно, без медицинских показаний для получения заместительной терапии. За рецепты, выданные здоровым пациентам для получения 12 тыс. доз наркотиков, клиника получила более 300 тыс. грн прибыли.

Предписание на получение сильнодействующих лекарственных средств «клиенты» имели возможность получить во время так называемой консультации. За каждый прием и рецепт на банковский счет клиники они перечисляли свыше 600 грн, — отметили в полиции.

Злоумышленники поощряли своих постоянных клиентов и за трех новых так называемых пациентов давали бесплатный рецепт на наркотический препарат в одной из аптек города.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным лицам подозрений в совершении преступлений. Следователи открыли уголовные производства по ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств), ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ), и ст. 358 (подделка документов, бланков, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернополе полиция задержала 9 членов преступной группировки, которые торговали наркотиками. Злоумышленники зарабатывали каждый день 25−50 тыс. грн. Деятельность группы фиксировали в течение шести месяцев.