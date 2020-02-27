У Полтавській області медцентр продавав рецепти на наркотики. Фото: Нацполіція

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У Полтавській області приватний медичний центр викрили у продажу рецептів на психотропи та наркотики.

З листопада 2019 року до січня 2020 року посадові особи медцентру, що працював під «ширмою» надання легальної медичної допомоги наркозалежним особам, незаконно видали близько 600 рецептів на наркотичні лікарські засоби на майже 1 млн грн. Таку незаконну діяльність блокували правоохоронці. Про це 27 лютого повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Полтавській області.

Встановлено, що медперсонал клініки виписував рецептурні бланки «пацієнтам» без наркотичної залежності та, відповідно, без медичних показань для отримання замісної підтримувальної терапії. За рецепти, видані здоровим пацієнтам для отримання 12 тис. доз наркотиків, клініка отримала понад 300 тис. грн прибутку.

Припис на отримання сильнодійних лікарських засобів «клієнти» мали можливість отримати під час так званої консультації. За кожний прийом та рецепт на банківський рахунок клініки вони перераховували понад 600 грн, — зазначили в поліції.

Зловмисники заохочували своїх постійних клієнтів та за трьох нових так званих пацієнтів давали безкоштовний рецепт на наркотичний препарат в одній із аптек міста.

Наразі вирішується питання про повідомлення посадовим особам підозр у скоєнні злочинів. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів), ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин), та ст. 358 (підроблення документів, бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернополі поліція затримала 9 членів злочинного угруповання, які торгували наркотиками. Зловмисники заробляли кожного дня 25−50 тис. грн. Діяльність групи фіксували впродовж шести місяців.