Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134704-pogoda-v-ukraine-na-5-marta-v-ryade-oblastey-prognoziruut-mokryy-sneg-karta.html

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Погода в Украине 5 марта будет радовать жителей восточных, южных и центральных областей теплой погодой, ожидается переменная облачность.

Но в западных регионах, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях стоит ждать не только дождей, но и мокрого снега. Ночью воздух прогреется до 4−8° тепла, а днем столбики термометров покажут 7−9° тепла на Западе. Теплее в светлое время суток будет на Востоке и Юге — до 18° выше нуля. Ветер обещают южных и северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве в ближайшие сутки погода не будет радовать жителей столицы — прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью ожидается 6−8° тепла, а днем 13−15° выше нуля. Зато в Харькове существенных осадков не ожидается, а воздух днем прогреется до 18° тепла. Ночью прогнозируют 4−6° тепла.

В Одессе в четверг синоптики спрогнозировали переменную облачность, солнце будет выглядывать из-за облаков. Жителям курортного города комфорта добавит теплая погода — 5−7° тепла ночью и 10−12 выше нуля по Цельсию днем.

Погода во Львове завтра будет с осадками — Гидрометцентр прогнозирует дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, а днем — 5−7° тепла. В Карпатах тоже будет преобладать дождливая погода, в течение суток также будет идти мокрый снег.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 марта прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения стоит ожидать в течение суток.

Напомним, Гидрометцентр обещал в марте украинцам относительно теплую погоду — средняя месячная температура покажет ожидается 1−7° тепла. В пределах средних многолетних значений ожидают количество осадков — 36−80 мм в горных районах и 36−80 мм на остальной территории Украины.