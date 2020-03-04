Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134704-pogoda-v-ukrayini-na-5-bereznya-v-nyzci-oblastey-prognozuut-mokryy-snig-karta.html

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Погода в Україні 5 березня радуватиме мешканців східних, південних та центральних областей теплою погодою, очікується мінлива хмарність.

Натомість в західних регіонах, Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях варто чекати не лише дощів, але й мокрого снігу. Вночі повітря прогріється до 4−8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 7−9° тепла на Заході. Найтепліше в світлу пору доби буде на Сході та Півдні — до 18° вище нуля. Вітер обіцяють південних та північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві найближчої доби погода не радуватиме мешканців столиці — прогнозують дощі. Температура повітря вночі очікується 6−8° тепла, а вдень 13−15° вище нуля. Натомість у Харкові істотних опадів не очікується, а повітря вдень прогріється до 18° тепла. Вночі прогнозують 4−6° тепла.

В Одесі у четвер синоптики спрогнозували мінливу хмарність, сонце виглядатиме з-за хмар. Мешканцям курортного міста комфорту додаватиме тепла погода — 5−7° тепла вночі, та 10−12 вище нуля за Цельсієм вдень.

Погода у Львові завтра буде з опадами — Гідрометцентр прогнозує дощ та мокрий сніг. Вночі температура повітря 2−4° тепла, а вдень — 5−7° тепла. у Карпатах теж переважатиме дощова погода впродовж доби, йтиме мокрий сніг.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 березня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення варто очікувати впродовж доби.

Нагадаємо, Гідрометцентр обіцяв у березні українцям відносно теплу погоду — середня місячна температура складе 1−7° тепла. У межах середніх багаторічних значень очікують кількість опадів — 36−80 мм у гірських районах та 36−80 мм на решті території України.