Отставка Рябошапки: Рада соберется на еще одно внеочередное заседание, фото — Главком

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Ракурс

Верховная Рада соберется в четверг, 5 марта, на еще одно внеочередное заседание. Нардепы решать, выражать ли недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Верховная Рада соберется в 18.30, сообщил спикер Дмитрий Разумков, отметив, что таково требование 152 нардепов.

Напомним, что над Рябошапкой навис призрак отставки, поскольку вчера в Раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении. Сегодня профильный комитет проголосовал за то, что судьбу генпрокурора решит Рада.

Попытку своего увольнения Рябошапка пояснил сегодня на комитете тем, что он «не устраивает тех политиков, которые сегодня есть в парламенте».

Вчера в Раду поступило представление, которое подписали более 150 нардепов, о выражении недоверия Рябошапке. Документ поддержали фракции «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», депутатская группа «За будущее».

Слухи об увольнении Рябошапки распространялись в середине февраля. Тогда их озвучил нардеп Александр Дубинский. Генпрокурор назвал такие разговоры провокацией. Вчера председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко высказался за то, чтобы на внеочередном заседании Рады 4 марта рассмотреть отчет Рябошапки.