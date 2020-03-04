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Відставка Рябошапки: Рада збереться на ще одне позачергове засідання, фото — Главком

Рада збереться на позачергове засідання, щоб вирішити долю генпрокурора Рябошапки

4 бер 2020, 21:52
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Верховна Рада збереться у четвер, 5 березня, на ще одне позачергове засідання. Нардепи вирішуватимуть, чи висловлювати недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Верховна Рада збереться о 18.30, повідомив спікер Дмитро Разумков, зазначивши, що такою є вимога 152 нардепів.

Нагадаємо, що над Рябошапкою навис привид відставки, оскільки вчора в Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення. Сьогодні профільний комітет вирішив, що долю генпрокурора вирішить Рада.

Джерело: Ракурс


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