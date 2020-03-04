Військові навчання в Україні. Фото: flickr.com

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Верховна Рада України дала дозвіл президенту Володимиру Зеленському на допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у цьому році для участі у військових навчаннях.

Проект закону № 3003 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях» схвалили у другому читанні 289 народних депутатів. Про це йшлося під час трансляції ВРУ.

У законопроекті наголошується, що армії інших країн братимуть участь в українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент-2020» і «Сі Бриз-2020», українсько-молдавських навчаннях «Південь-2020», україно-румунських навчаннях «Ріверайн-2020» і українсько-британських навчаннях «Ворієр Вотчер-2020».

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що підготовка та проведення у цьому році навчань за участю української армії коштуватиме державі в 63 824, 3 тис. грн. Фінансування цих витрат передбачене в державному бюджеті.

Нагадаємо, сьогодні під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради новим очільником Міністерства оборони України обрали Андрія Тарана.