Коронавірус: в Одесі почали дезінфікувати тролейбуси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134694-koronavirus-v-odesi-pochaly-dezinfikuvaty-troleybusy-foto.htmlРакурс
Коронавірус вже в Україні, але це лише означає, що місцевій владі необхідно посилити заходи щодо запобігання поширення інфекції. Як відомо, громадський транспорт є одним із найбільш небезпечних місць з точки зору зараження вірусами, так як за день автобусами, тролейбусами, метро та трамваями користуються тисячі жителів міст.
В Одесі з учорашнього дня проводяться посилені дезінфекції салонів тролейбусів. Дезінфекція тролейбусів здійснюється два рази на день: під час обідньої перезміни та ввечері перед заїздом транспорту в депо, повідомляє «Думська».
Бригади дезінфікують салони на кінцевих зупинках. Для обробки салону використовується засіб «Вернедор-Плюс» вітчизняного виробництва.
Даний засіб відмінно дезінфікує і відмиває всі поверхні, а також видаляє з салону все запахи.
Засіб «Вернедор-Плюс» вбиває практично всі патогенні бактерії і віруси, абсолютно нешкідливий для людини і не викликає алергії.
До цього мийка та дезінфекція салонів тролейбусів проводилася один раз на день після закінчення робочої зміни. Звичайно, зараз дана процедура проводиться більш ретельно, а працівники використовують захисні костюми і спеціальні маски.
Водії тролейбусів найбільш ризикують заразитися інфекцією, так як їм доводиться протягом всієї зміни контактувати з пасажирами.
Перед кожним виходом на зміну водії проходять медичне обстеження. Якщо під час зміни водій відчує себе погано, то може звернутися за допомогою до медсестер, які працюють на всіх підстанціях. А якщо буде потрібно, то водія можна у будь-який момент замінити іншим.