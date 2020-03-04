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Коронавірус. Фото: Громадське ТБ

Коронавірус: в Одесі почали дезінфікувати тролейбуси (ФОТО)

4 бер 2020, 19:37
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Коронавірус вже в Україні, але це лише означає, що місцевій владі необхідно посилити заходи щодо запобігання поширення інфекції. Як відомо, громадський транспорт є одним із найбільш небезпечних місць з точки зору зараження вірусами, так як за день автобусами, тролейбусами, метро та трамваями користуються тисячі жителів міст.

В Одесі з учорашнього дня проводяться посилені дезінфекції салонів тролейбусів. Дезінфекція тролейбусів здійснюється два рази на день: під час обідньої перезміни та ввечері перед заїздом транспорту в депо, повідомляє «Думська».

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: ДумськаБригади дезінфікують салони на кінцевих зупинках. Для обробки салону використовується засіб «Вернедор-Плюс» вітчизняного виробництва.

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: Думська

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: ДумськаДаний засіб відмінно дезінфікує і відмиває всі поверхні, а також видаляє з салону все запахи.

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: ДумськаЗасіб «Вернедор-Плюс» вбиває практично всі патогенні бактерії і віруси, абсолютно нешкідливий для людини і не викликає алергії.

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: ДумськаДо цього мийка та дезінфекція салонів тролейбусів проводилася один раз на день після закінчення робочої зміни. Звичайно, зараз дана процедура проводиться більш ретельно, а працівники використовують захисні костюми і спеціальні маски.

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: ДумськаВодії тролейбусів найбільш ризикують заразитися інфекцією, так як їм доводиться протягом всієї зміни контактувати з пасажирами.

Дезінфекція тролейбусів в Одесі. Фото: ДумськаПеред кожним виходом на зміну водії проходять медичне обстеження. Якщо під час зміни водій відчує себе погано, то може звернутися за допомогою до медсестер, які працюють на всіх підстанціях. А якщо буде потрібно, то водія можна у будь-який момент замінити іншим.


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