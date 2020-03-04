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Коронавирус. Фото: Громадське ТБ

Коронавирус: в Одессе начали дезинфицировать троллейбусы (ФОТО)

4 мар 2020, 19:37
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Коронавирус уже в Украине, но это лишь означает, что местным властям необходимо усилить меры предосторожности по предотвращению распространения инфекции. Как известно, общественный транспорт является одним из наиболее опасных мест с точки зрения заражения вирусами, так как за день автобусами, троллейбусами, метро и трамваями пользуются тысячи жителей городов.

В Одессе со вчерашнего дня проводятся усиленные дезинфекции салонов троллейбусов. Дезинфекция троллейбусов осуществляется два раза в день: во время обеденной пересменки и вечером перед заездом транспорта в депо, сообщает «Думская».

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

Бригады дезинфицируют салоны на конечных остановках. Для обработки салона используется средство «Вернедор-Плюс» отечественного производства.

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

Данное средство отлично дезинфицирует и отмывает все поверхности, а также удаляет из салона все запахи.

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

Средство «Вернедор-Плюс» убивает практически все патогенные бактерии и вирусы, совершенно безвредно для человека и не вызывает аллергии.

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

До этого мойка и дезинфекция салонов троллейбусов производилась раз в день после окончания рабочей смены. Конечно, сейчас данная процедура проводится более тщательно, а работники используют защитные костюмы и специальные маски.

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

Водители троллейбусов наиболее подвержены риску заражения, так как им приходится на протяжении всей смены контактировать с пассажирами.

Дезинфекция троллейбусов в Одессе. Фото: Думская

Перед каждым выходом на смену водители проходят медицинское обследование. Если во время смены водитель почувствует себя плохо, то может обратиться за помощью к медсестрам, которые работают на всех подстанциях. А если потребуется, то водителя можно в любой момент заменить другим.


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