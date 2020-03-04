Рябошапка у Раді нагадав Киві про підозру у справі про побиття людини в ресторані, фото — "Оглядач"

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сьогодні звітував у Раді про свою роботу. Після того, як силовики зачитали свої доповіді, нардепи перейшли до туру запитань-відповідей.

Одним із слуг народу, які мали питання до генпрокурора, був депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива.

Він поцікавився в Рябошапки, чому генпрокурор зустрівся вчора з послами країн «Великої сімки». Кива обурився, що прокурор шукає підтримку не в парламенті, а в послів G7.

У вас є якісь зобов’язання перед іноземними державами? Чому ви пішли за підтримкою до них? — допитувався Кива.

Рябошапка пояснив, що генпрокурор — незалежний і не погоджує, з ким він зустрічається, в тому числі із нардепами.

Я вас двічі запрошував, до речі, ви не прийшли, — заявив Рябошапка, натякаючи на те, що Офіс президента спрямовував запрошення Киви до Офісу генпрокурора, аби оголосити підозру у справі щодо бійки в одному з київських ресторанів.

Генпрокурор повідомив, що з послами G7 зустрічаються усі — президент, уряд, голова Офісу президента — і це не означає, що ці люди зраджують Україну.

Але є люди, які їздять до Москви, поки ми зустрічаємося із послами «Великої сімки», і ведуть там переговори, — парирував Рябошапка, натякаючи на візити одного з лідерів ОПЗЖ Вадима Рабіновича до столиці РФ.

Нагадаємо, що над Рябошапкою нині навис привид відставки, оскільки вчора в Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення. Сьогодні профільний комітет ухвалив, що долю Рябошапки вирішить Рада.

Під час звіту силовиків у Раді міністр Арсен Аваков коротко і швидко прочитав суху статистику і розповів про хорошу роботу в Нових Санжарах. Глава СБУ Баканов прочитав суху статистику і пообіцяв розслідувати справу Каті Гандзюк.

Глава НАБУ Артем Ситник звинуватив олігархів в проплачених акціях проти себе і заявив, що веде активну боротьбу з корупцією. Колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського Ситник звинуватив в інформаційних атаках.

Виконуючий обов’язки директора Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова під час виступу в залі парламенту відкрито «наїхала» на Офіс генерального прокурора. Венедиктова повідомила, що понад тисячу справ не мають процесуального керівника.

Генеральний прокурор Рябошапка заявив, що звинувачення на свою адресу щодо посадок топ-чиновників вважає несправедливими, а ідею про скасування закону щодо амністії майданівців — безглуздою.

Ніхто не давав мені вказівок підписувати чи ні будь-які підозри, — заявив Рябошапка щодо справи Петра Порошенко.

Після звіту силовиків президент Володимир Зеленський залишив парламент.