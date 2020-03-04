Рябошапка в Раде напомнил Киве о подозрении в деле об избиении человека в ресторане, фото - "Обозреватель"

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Ракурс

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сегодня отчитывался в Раде о своей работе. После того, как силовики зачитали свои доклады, нардепы перешли к туру вопросов-ответов.

Одним из слуг народа, который имел вопросы к генпрокурору, был депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Он поинтересовался у Рябошапки, почему генпрокурор встретился вчера с послами стран «Большой семерки». Кива возмутился, что прокурор якобы ищет поддержку не в парламенте, а у послов G7.

У вас есть какие обязательства перед иностранными государствами? Почему вы пошли за поддержкой к ним? — спросил Кива.

Рябошапка объяснил, что генпрокурор — независимый и не согласовывает, с кем он встречается, в том числе с нардепами.

Я вас дважды приглашал, кстати, вы не пришли, — заявил Рябошапка, намекая на то, что Офис президента направлял приглашение Киве в Офис генпрокурора, чтобы объявить подозрение по делу о драке в одном из киевских ресторанов.

Генпрокурор сообщил, что с послами G7 встречаются все — президент, правительство, глава Офиса президента — и это не значит, что эти люди предают Украину.

Но есть люди, которые ездят в Москву, пока мы встречаемся с послами «Большой семерки», и ведут там переговоры, — парировал Рябошапка, намекая на визиты одного из лидеров ОПЗЖ Вадима Рабиновича в столицу РФ.

Напомним, что над Рябошапкой сейчас навис призрак отставки, поскольку вчера в Раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении. Сегодня профильный комитет постановил, что судьбу Рябошапки решит Рада.

Во время отчета силовиков в Раде министр Арсен Аваков коротко и быстро прочитал сухую статистику и рассказал о хорошей работе в Новых Санжарах. Глава СБУ Баканов прочитал статистику и пообещал расследовать дело Катерины Гандзюк.

Глава НАБУ Артем Сытник обвинил олигархов в проплаченных акциях против себя и заявил, что ведет активную борьбу с коррупцией, а бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского обвинил в информационных атаках.

Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова во время выступления в зале парламента открыто «наехала» на Офис генерального прокурора. Венедиктова сообщила, что более тысячи дел не имеют процессуального руководителя.

Генеральный прокурор Рябошапка заявил, что обвинения в свой адрес относительно посадок топ-чиновников считает несправедливыми, а идею об отмене закона по амнистии майдановцев — бессмысленной.

Никто не давал мне указаний подписывать или не подписывать любые подозрения, — заявил Рябошапка относительно дела Петра Порошенко.

После отчета силовиков президент Владимир Зеленский покинул парламент.