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Глава СБУ Иван Баканов. Фото: delo.ua
Отчет силовиков в Раде: Баканов сообщил, сколько подозреваемых получили приговоры за госизмену и коррупциюhttps://racurs.ua/n134700-otchet-silovikov-v-rade-bakanov-soobschil-skolko-podozrevaemyh-poluchili-prigovory-za-gosizmenu.htmlРакурс
Служба безопасности Украины расследует по линии контрразведки 114 уголовных производств.
По статьям «государственная измена» и «шпионаж» уже получили приговоры 40 человек. Об этом 4 марта во время отчета силовиков в ходе внеочередного заседания Верховной Рады сообщил председатель СБУ Иван Баканов. Трансляция заседания ВРУ проводилась на канале парламента в YouTube.
Также Баканов отметил, что с сентября 2019 года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений. Из-за коррупции 83 чиновника были уволены со своих должностей, а к разным срокам осуждены 80 человек.
Кроме того, Баканов заверил, что рассмотрение дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк ускорится после экстрадиции в Украину Алексея Москаленко (Левина).
Мы задержали господина Левина в Болгарии, и я уверен, когда господин Левин приедет в Украину, мы быстро ускорим рассмотрение дела по убийству Екатерины Гандзюк, — заявил Баканов.
Напомним, 22 февраля суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Москаленко (Левина). Задержанный болгарскими правоохранителями Левин подозревается в Украине в причастности к убийству активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.
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