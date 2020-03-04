Глава СБУ Иван Баканов. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n134700-otchet-silovikov-v-rade-bakanov-soobschil-skolko-podozrevaemyh-poluchili-prigovory-za-gosizmenu.html

Ракурс

Служба безопасности Украины расследует по линии контрразведки 114 уголовных производств.

По статьям «государственная измена» и «шпионаж» уже получили приговоры 40 человек. Об этом 4 марта во время отчета силовиков в ходе внеочередного заседания Верховной Рады сообщил председатель СБУ Иван Баканов. Трансляция заседания ВРУ проводилась на канале парламента в YouTube.

Также Баканов отметил, что с сентября 2019 года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений. Из-за коррупции 83 чиновника были уволены со своих должностей, а к разным срокам осуждены 80 человек.

Кроме того, Баканов заверил, что рассмотрение дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк ускорится после экстрадиции в Украину Алексея Москаленко (Левина).

Мы задержали господина Левина в Болгарии, и я уверен, когда господин Левин приедет в Украину, мы быстро ускорим рассмотрение дела по убийству Екатерины Гандзюк, — заявил Баканов.

Напомним, 22 февраля суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Москаленко (Левина). Задержанный болгарскими правоохранителями Левин подозревается в Украине в причастности к убийству активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.