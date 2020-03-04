Китайский коронавирус зафиксировали в Венгрии. Карта: google.com/maps

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Коронавирус из Китая впервые зафиксировали на территории Венгрии.

Больные — два иранских студента. Пациентов доставили в медицинское учреждение. Симптомы болезни у них протекают бессимптомно. Об этом 4 марта говорилось в видеообращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook.

У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции, — отметил Орбан.

По информации BNODesk в Twitter, сейчас по всему миру зарегистрированы 94 тыс. 918 случаев, умерли от болезни 3 тыс. 250 человек.

В Италии сегодня зафиксировано 587 новых случаев заражения и 28 новых смертей, 18 новых заражений произошло в Германии. Сообщается о 41 новом инфицировании в Испании.

Распространяется SARS-Cov-2 и по Соединенных Штатах Америки — пять новых случаев зафиксировали в графстве Лос-Анджелес, штат Калифорния, а три случая в штате Нью-Йорк.

Впервые коронавирус обнаружили на Фарерских островах. Там заболел человек, который недавно вернулся из Парижа.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вспышка китайского коронавируса переросла в глобальную пандемию, но в будущем надо готовиться к более сложной ситуации.