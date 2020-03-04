Коронавирус распространяется по миру. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/n134678-vspyshka-koronavirusa-pererosla-v-globalnuu-pandemiu-minzdrav-germanii.html

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Вспышка китайского коронавируса переросла в глобальную пандемию, но в будущем надо готовиться к более сложной ситуации.

В последние дни в Европе и Германии резко возросло количество больных. На территории ФРГ стало известно о 240 случаев. Об этом 4 февраля заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает The Local.

Вспышка коронавируса в Китае стала глобальной пандемией. Ситуация меняется очень быстро. Ясно только, что мы еще не достигли пика вспышки, — заявил он.

По словам министра, эксперты постоянно анализируют ситуацию в попытке замедлить распространение коронавируса в Германии. Он отметил, что «безопасность населения имеет приоритет даже над экономическими интересами».

Как известно, Всемирная организация здравоохранения до сих пор не объявила пандемию, определенную как эпидемия, которая распространяется по всему миру с помощью передачи инфекции. В ВОЗ настоятельно призвала страны мира готовиться к потенциальной пандемии. Сейчас по всему миру зарегистрированы 94 тыс. 211 случаев заражения, коронавирус унес 2 тыс. 221 жизнь.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Италии из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV до середины марта закрывают все образовательные учреждения, включая университеты. Кроме того, итальянцев призывают отказаться от привычки обнимать и целовать знакомых, избегать мест скопления людей, не делиться очками и не посещать больницы вместе с больными родственниками.