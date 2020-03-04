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Ракурс
Зеленский об обновлении Кабмина: Нужны новые мозги и новые сердца

Зеленский в Раде: Экономика Украины споткнулась и рискует проехаться лицом по земле

4 мар 2020, 16:18
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Владимир Зеленский сегодня прибыл в Верховную Раду на внеочередную сессию, где должна решаться судьба Кабинета министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука. Свое выступление Зеленский начал с перечисления краткого перечня достижений правительства, а затем перешел на критику.

У этого правительства есть достижения… Сегодня украинцам этого мало… Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Это правительство новых лиц, но этих лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно много работать… Мы должны признавать ошибки… В день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, страна утонет, — заявил Зеленский.

Также он вспомнил, что сейчас в Украине провал поступлений от таможни составляет 13 млрд грн.

Еще одна наша боль — падение промышленности на 5%. И оно длится четыре месяца… Люди запутались из-за хаоса с платежами, — перечислил президент пробелы в работе правительства.

Экономика Украины споткнулась и рискует проехаться лицом по земле, — резюмировал глава государства.

Источник: Ракурс


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