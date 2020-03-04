Маски пытались вывезти в Румынию: «Слово и дело»

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Контрабанда медицинских масок была остановлена на Закарпатье прошлой ночью. Незаконное перемещение через границу в Румынию одноразовых средств защиты предотвратили пограничники отдела «Дюла» Мукачевского отряда.

«Дельцы» собирались переместить в Румынию 3 тыс. 650 масок. Об инциденте сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Пять полиэтиленовых пакетов с медицинскими изделиями пограничный наряд нашел в нескольких десятках метров от госграницы примерно в 1.00 ночи.

Контрабандисты, как предполагают пограничники, скрылись на мотоцикле. Об этом свидетельствуют оставленные на земле следы от разворота этого транспортного средства. Сейчас на украинско-румынской границе продолжаются поиски.

Вероятно, попытки вывезти в соседнюю страну медицинские маски связаны со вспышкой китайского коронавируса в Европе, в результате чего цены на эти средства защиты взлетели, а в некоторых аптеках они исчезли из продажи.

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что медицинские маски вряд ли помогут защититься от коронавируса, поэтому нужно использовать их вместе с другими превентивными мерами.

Напомним, что сейчас в Украине есть один носитель коронавируса, что подтверждено лабораторно. Это житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии, охваченной эпидемией коронавируса. Кроме того, сегодня в Черновцах госпитализировали еще трех жителей с подозрением на инфицирование коронавирусом и одного — в Ровно.