Новые Санжары. Фото: Преступности.НЕТ

https://racurs.ua/n134675-konec-karantina-zelenskiy-zavtra-priedet-v-novye-sanjary.html

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Президент Украины Владимир Зеленский собирается завтра, 5 марта, посетить Новые Санжары. Как раз завтра в 12.00 заканчивается карантин, в котором пребывали эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран.

О запланированной поездке президента в Полтавскую область, в ходе которой он также посетит Новые Санжары сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники из Офиса президента.

Источник уточнил, что детали поездки Зеленского в Полтавскую область еще не согласованы, поэтому достоверно неизвестно, посетит ли президент медцентр «Новые Санжары», в котором находились на карантине эвакуированные из Китая граждане.

Одним из возможных объектов, которые может посетить Зеленский, является Полтавская областная больница.

Как известно, из Китая было эвакуировано 89 человек. По словам исполняющего обязанности руководителя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игоря Кузина, результаты анализов свидетельствуют о том, что коронавирус не выявлен ни у эвакуированных граждан, ни у обслуживающего их медперсонала.