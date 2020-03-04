Отставка Рябошапки: комитет возложил решение на Раду, генпрокурор «наехал» на судей и депутатов

Отставка Рябошапки: комитет возложил решение на Раду, генпрокурор наехал на ВАКС и депутатов, фото — "РБК-Украина"

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности большинством голосов поддержал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке и рекомендовал парламенту определиться с увольнением генпрокурора на пленарном заседании.

Такое решение относительно постановления № 3154 приняли на заседании комитета 4 марта, сообщается в трансляции.

Инициатор решения о недоверии «слуга» Максим Бужанский заявил, что Рябошапка не выполнил запрос общества на «посадки». Вероятный претендент на эту должность Сергей Ионушас призвал комитет отправить все на усмотрение Рады.

Председатель комитета Денис Монастырский отметил, что сегодня на внеочередном заседании Рада не может рассмотреть отставку Рябошапки и предложил рекомендовать парламенту проголосовать за решение на пленарном заседании.

Генпрокурор Рябошапка на заседании комитета переложил ответственность за отсутствие обвинительных приговоров по топ-коррупции на Высший антикоррупционный суд. Он заявил, что является «прокурором, а не судьей», а его ведомство собирает материалы и направляет в суд.

Я не виноват, что Высший антикоррупционный суд еще не вышел из состояния спячки или анабиоза. Я не виноват в том, что судьи Антикоррупционного суда по сорок дней находятся в отпусках и на больничных, — заявил Рябошапка.

Генпрокурор заявил, что дела в ВАКС по топ-коррупции есть в суде, но «ни одного нормального решения Высшего антикоррупционного суда» нет.

Кроме того, Рабошапка рассказал PavlovskiyNews, что не подписывал некоторые подозрения, поскольку правоохранительные органы «подсовывали ему трэш».

Если бы я их подписывал, то в парламенте развалился бы кворум, — сказал генпрокурор.

При этом попытку своего увольнения Рябошапка связывает с тем, что он не устраивает тех политиков, которые сегодня есть в парламенте. Он также сообщил, что не встречался с Владимиром Зеленским, поэтому не знает, как отреагировал президент на его встречу с послами Большой семерки.

Вчера в Раду поступило представление, которое подписали более 150 нардепов, о выражении недоверия Рябошапке. Документ поддержали фракции «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», депутатская группа «За будущее». Нардеп Бужанский подтвердил PavlovskiyNews, что представление о выражении недоверия генпрокурору поддержали 227 нардепов, в том числе более 150 из «Слуги народа». Не поддержали отставку Рябошапки в «Евросолидарности» и «Голосе».

Слухи об увольнении Рябошапки распространялись в середине февраля. Тогда их озвучил нардеп Александр Дубинский, близкий к Бужанскому. Генпрокурор назвал такие разговоры провокацией. Вчера глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что парламент заслушает отчет Рябошапки на внеочередной сессии 4 марта.