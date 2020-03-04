Відставка Рябошапки: комітет переклав рішення на Раду, генпрокурор «наїхав» на суддів і депутатів

Відставка Рябошапки: комітет переклав рішення на Раду, генпрокурор "наїхав" на ВАКС і депутатів, фото — "РБК-Україна"

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності більшістю голосів підтримав проект постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці і рекомендував парламенту визначитися зі звільненням генпрокурора на пленарному засіданні.

Таке рішення щодо постанови № 3154 ухвалили під час засідання комітету 4 березня, повідомляється у трансляції.

Ініціатор рішення про недовіру «слуга» Максим Бужанський заявив, що Рябошапка не виконав запит суспільства на «посадки». Ймовірний претендент на цю посаду Сергій Іонушас закликав комітет залишити все на розсуд Ради.

Голова комітету Денис Монастирський зауважив, що сьогодні на позачерговому засіданні Рада не може розглянути відставку Рябошапки і запропонував рекомендувати Раді проголосувати на пленарному засіданні.

Генпрокурор Рябошапка на засіданні комітету переклав відповідальність за відсутність обвинувальних вироків за топ-корупцію на Вищий антикорупційний суд. Він заявив, що є «прокурором, а не суддею», а його відомство збирає матеріали і направляє до суду.

Я не винен, що Вищий антикорупційний суд досі не вийшов зі стану сплячки або анабіозу. Я не винен в тому, що судді Антикорупційного суду по сорок днів перебувають у відпустках і на лікарняних, — заявив Рябошапка.

Генпрокурор заявив, що справи у ВАКС щодо топ-корупції є в суді, але «жодного нормального рішення Вищого антикорупційного суду» немає.

Крім того, Рабошапка розповів PavlovskiyNews, що не підписував деякі підозри, оскільки правоохоронні органи підсовували йому «треш».

Якби я їх підписував, то в парламенті розвалився б кворум, — сказав генпрокурор.

При цьому спробу свого звільнення Рябошапка пов’язує з тим, що він не влаштовує тих політиків, які сьогодні є в парламенті. Він також повідомив, що не зустрічався з Володимиром Зеленським, тому не знає, як відреагував президент на його зустріч послами Великої сімки.

Учора в Раду надійшло подання, яке підписали понад 150 нардепів, щодо висловлення недовіри Рябошапці. Документ підтримали фракції «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщина», депутатська група «За майбутнє". Нардеп Бужанський підтвердив PavlovskiyNews, що подання про висловлення недовіри генпрокурору висловили 227 нардепів, в тому числі понад 150 зі «Слуги народу». Не підтримали відставку Рябошапки у «Євросолідарності» та «Голосі».

Чутки про звільнення Рябошапки поширювалися в середині лютого. Тоді їх озвучив нардеп Олександр Дубінський, близький до Бужанського. Генпрокурор назвав такі розмови провокацією. Учора голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловився за те, щоб на позачерговому засіданні Ради 4 березня розглянути звіт Рябошапки.