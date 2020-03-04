Нові Санжари. Фото: Злочинності.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n134675-kinec-karantynu-zelenskyy-zavtra-pryyide-v-novi-sanjary.html

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Президент України Володимир Зеленський збирається завтра, 5 березня, відвідати Нові Санжари. Якраз завтра о 12.00 закінчується карантин, в якому перебували евакуйовані з Уханя українці і громадяни інших країн.

Про заплановану поїздку президента до Полтавської області, в ході якої він також відвідає Нові Санжари повідомляє «Українська правда», посилаючись на власні джерела з Офісу президента.

За інформацією джерела, деталі поїздки Зеленського до Полтавської області ще не узгоджені, тому достовірно невідомо, чи відвідає президент медцентр «Нові Санжари», у якому знаходилися на карантині евакуйовані з Китаю громадяни.

Одним із можливих об'єктів, які може відвідати Зеленський, є Полтавська обласна лікарня.

Як відомо, з Китаю були евакуйовані 89 осіб. За словами виконуючого обов’язки керівника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Ігоря Кузіна, результати аналізів свідчать про те, що коронавірус не виявлений ні у евакуйованих громадян, ні у обслуговуючого їх медперсоналу.