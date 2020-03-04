Коронавірус розповсюджується по світу. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134678-spalah-koronavirusu-pereris-u-globalnu-pandemiu-moz-nimechchyny.html

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Спалах китайського коронавірусу переріс у глобальну пандемію, але в майбутньому треба готуватися до більш складної ситуації.

В останні дні в Європі та Німеччині різко зросла кількість хворих. На території ФРН стало відомо про 240 випадків. Про це 4 лютого заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан, повідомляє The Local.

Спалах коронавірусу в Китаї став глобальною пандемією. Ситуація змінюється дуже швидко. Ясно тільки, що ми ще не досягли піку спалаху, — заявив він.

За словами міністра, експерти постійно аналізують ситуацію в спробі уповільнити поширення коронавірусу в Німеччині. Він відзначив, що «безпека населення має пріоритет — навіть над економічними інтересами».

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров’я досі не оголосила пандемію, визначену як епідемія, котра поширюється по всьому світу за допомогою передачі інфекції. У ВООЗ настійно закликала країни світу готуватися до потенційної пандемії. Наразі по всьому світу зареєстровано 94 тис. 211 випадків зараження, коронавірус забрав 2 тис. 221 життя.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Італії через спалах нового коронавірусу 2019-nCoV до середини березня закривають усі освітні заклади, зокрема й університети. Крім того, італійців закликають відмовитися від звички обіймати та цілувати знайомих, уникати місць скупчення людей, не ділитися окулярами та не відвідувати лікарні разом із хворими родичами.