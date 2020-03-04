Китайский коронавірус зафіксували в Угорщині. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n134699-kytayskyy-koronavirus-vpershe-zafiksuvaly-v-ugorschyni-karta.html

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Коронавірус із Китаю вперше зафіксували на території Угорщини.

Хворі — двоє іранських студентів. Пацієнтів доставили в медичний заклад. Симптоми хвороби у них протікають безсимптомно. Про це 4 березня йшлося у відеозверненні прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Facebook.

У нас є перший випадок коронавіруса, фактично це два пацієнти, які були доставлені в медичний заклад через коронавірусну інфекцію, — зазначив Орбан.

За інформацією BNODeskу Twitter, наразі по всьому світу зареєстровано 94 тис. 918 випадків, померло від хвороби 3 тис. 250 осіб.

В Італії сьогодні зафіксовано 587 нових випадків зараження та 28 нових смертей, 18 нових інфікувань сталося в Німеччині. Повідомляється про 41 нове інфікування в Іспанії.

Поширюється SARS-Cov-2 і Сполученими Штатами Америки — п’ять нових випадків зафіксували у графстві Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, а три випадки у штаті Нью-Йорк.

Вперше коронавірус виявили на Фарерських островах. Там захворіла особа, яка нещодавно повернувся з Парижа.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан заявив, що спалах китайського коронавірусу переріс у глобальну пандемію, але в майбутньому треба готуватися до більш складної ситуації.