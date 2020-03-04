Коронавірус у Чернівцях: в аптеках дефіцит масок, умільці майструють власні — з вишивками, фото — Інна Максимюк

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Коронавірус у Чернівцях, де вчора, 3 березня, підтвердили інфікування 38-річного жителя, а сьогодні госпіталізували ще трьох осіб із підозрою на зараження, спричинив дефіцит медичних масок в аптеках. На дверях деяких із них навіть висять оголошення, що масок у продажу немає. Фармацевти пояснюють, що захисні засоби розкупили, але обіцяють скоро постачання нових партій.

Жителі міста розкупили не лише всі маски, а й біохалати, термометри, антисептичні спреї та гелі, залишки яких є далеко не у всіх аптеках і в невеликих кількостях, — заявив мер Чернівців Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook.

Він закликав містян заспокоїтися, бо не обов’язково носити маски всім громадянам: це необхідно робити хворому, лікарю, який контактує з ним, а також відвідувачам закладів охорони здоров’я.

Водночас жителі міста не панікують і намагаються підходити до ситуації креативно. Так, чернівчанка Інна Максимюк власноруч пошила медичні маски з марлі й прикрасила їх вишитими яскравими квітами.

Шила для подруги, бо в неї чоловік лежить у лікарні з пневмонією. А в аптеках масок немає. Пошила сім масок зі шматка марлі, слава Богу, ще був у продажу в аптеці. Чи допоможе це від короновірусу, ніхто не знає, — розповіла жінка кореспонденту «Ракурсу».

Тим часом представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) спростував користь масок від коронавірусу, а також розповів, які заходи ефективніше запобігають інфікуванню.