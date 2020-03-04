Коронавирус в Черновцах: в аптеках дефицит масок, умельцы мастерят собственные — с вышивками, фото — Инна Максимюк

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Ракурс

Коронавирус в Черновцах, где вчера, 3 марта, подтвердили инфицирование 38-летнего жителя, а сегодня госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение, вызвал дефицит медицинских масок в аптеках. На дверях некоторых из них даже висят объявления, что масок в продаже нет. Фармацевты объясняют, что защитные средства раскупили, но обещают скоро поставки новых партий.

Жители города раскупили не только все маски, но и биохалаты, термометры, антисептические спреи и гели, остатки которых есть далеко не во всех аптеках и в небольших количествах, — заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

Он призвал горожан успокоиться, потому что не обязательно носить маски всем гражданам: это необходимо делать больному, врачу, который контактирует с ним, а также посетителям учреждений здравоохранения.

В то же время жители города не паникуют и пытаются подходить к ситуации креативно. Так, черновчанка Инна Максимюк собственноручно сшила медицинские маски из марли и украсила их вышитыми яркими цветами.

Шила для подруги, потому что у нее муж лежит в больнице с пневмонией. А в аптеках масок нет. Сшила семь масок из куска марли, слава Богу, еще был в продаже в аптеке. Поможет ли это от короновирусу, никто не знает, — рассказала женщина корреспонденту «Ракурса».

Между тем представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опроверг пользу масок от коронавируса, а также рассказал, какие меры эффективнее предотвращают инфицирование.