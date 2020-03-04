Голова СБУ Іван Баканов. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n134700-zvit-sylovykiv-u-radi-bakanov-povidomyv-skilky-pidozruvanyh-otrymaly-vyroky-za-derjzradu.html

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Служба безпеки України розслідує за лінією контррозвідки 114 кримінальних проваджень.

За статтями «державна зрада» та «шпигунство» вже отримали вироки 40 осіб. Про це 4 березня під час звіту силовиків у ході позачергового засідання Верховної Ради повідомив голова СБУ Іван Баканов. Трансляція засідання ВРУ проводилася на каналі парламенту в YouTube.

Також Баканов відзначив, що з вересня 2019 року 255 службових осіб отримали повідомлення про підозру в здійсненні корупційних злочинів. Через корупцію 83 чиновники були звільнені зі своїх посад, а до різних строків засуджено 80 осіб.

Крім того, Баканов запевнив, що розгляд справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк пришвидшиться після екстрадиції до України Олексія Москаленка (Левіна).

Ми затримали пана Левіна в Болгарії, і я впевнений, коли пан Левін приїде в Україну, ми швидко прискоримо розгляд справи щодо вбивства Катерини Гандзюк, — заявив Баканов.

Нагадаємо, 22 лютого суд болгарського міста Бургас ухвалив рішення про екстрадицію в Україну затриманого раніше Олексія Москаленка (Левіна). Затриманий болгарськими правоохоронцями Левін підозрюється в Україні у причетності до вбивства активістки з Херсону Катерини Гандзюк.