Военные учения в Украине. Фото: flickr.com

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Верховная Рада Украины дала разрешение президенту Владимиру Зеленскому на допуск подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в этом году для участия в военных учениях.

Проект закона № 3003 «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» одобрили во втором чтении 289 народных депутатов. Об этом шла речь во время трансляции ВРУ.

В законопроекте отмечается, что армии других стран примут участие в украинско-американских учениях «Репид Трайдент-2020» и «Си Бриз-2020», украинско-молдавских учениях «Юг-2020», украино-румынских учениях «Ріверайн-2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер-2020».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подготовка и проведение в этом году учений с участием украинской армии обойдется государству в 63 824, 3 тыс. грн. Финансирование этих расходов предусмотрено в государственном бюджете.

Напомним, сегодня во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады новым главой Министерства обороны Украины избрали Андрея Тарана.