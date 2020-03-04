Андрей Таран возглавил Министерство обороны Украины

https://racurs.ua/n134664-rada-naznachila-novym-ministrom-oborony-eks-glavu-shtaba-smeshko.html

Ракурс

Андрей Таран, генерал-лейтенант в отставке, в день своего 65-летия стал новым главой Министерства обороны Украины. Кандидатуру Тарана сегодня согласовали народные избранники во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, созванного по требованию президента Владимира Зеленского.

За это решение проголосовали 285 нардепов.

Кадровый военный родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного, затем учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище на специальности «военный инженер-радиотехник». В 1987 году Таран окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности «управление боевыми действиями». После обретения Украиной независимости генерал-лейтенант служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1995—1996 годах он учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, где получил степень магистра по специальности «стратегия национальных ресурсов». Свободно владеет английским языком. Работал военным атташе при посольстве Украины в США и представлял Минобороны при представительстве Украины в ООН.

В 2015 году Таран входил в состав Общего центра контроля и координации на Донбассе, также работал в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске. Во времена Ющенко, в 2005—2008 годах, занимал в Минобороны должность начальника управления. При президентстве Януковича вернулся на дипломатическую службу.

Кроме этого, в 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, а в июле прошлого года баллотировался в Верховную Раду по спискам партии Смешко «Сила и честь» (№ 24 избирательного списка).

СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента сообщали, что Таран — это креатура нового главы ОП Андрея Ермака, которому часто приписывают пророссийскую позицию.