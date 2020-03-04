Андрій Таран очолив Міністерство оборони

https://racurs.ua/ua/n134664-rada-viddala-minoborony-eks-glavi-vyborchogo-shtabu-smeshka.html

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Андрій Таран, генерал-лейтенант у відставці, у день свого 65-річчя став новим очільником Міністерства оборони України. Кандидатуру Тарана сьогодні погодили народні обранці під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради, скликаного на вимогу президента Володимира Зеленського.

Оновлення в Мінобороні підтримали 285 нардепів.

Кадровий військовий народився 4 березня 1955 го року у Німеччині в родині військового, згодом навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за спеціальністю «військовий інженер-радіотехнік». У 1987 році Таран закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ в Києві за спеціальністю «управління бойовими діями». Після здобуття Україною незалежності генерал-лейтенант служив в центральному апараті Міноборони.

У 1995−1996 роках Таран навчався в Національному університеті оборони США у Вашингтоні, де здобув ступінь магістра за спеціальністю «стратегія національних ресурсів». Вільно володіє англійською мовою. Потім працював військовим аташе при посольстві України в США та представляв Міноборони при представництві України в ООН.

У 2015 році Таран входив до складу Спільного центру контролю і координації на Донбасі, також працював у підгрупі з питань безпеки у Тристоронній контактній групі на переговорах в Мінську. За часів Ющенка, у 2005−2008 роках, обіймав у Міноборони посаду начальника управління. За президентства Януковича повернувся на дипломатичну службу.

Окрім цього, у 2019 році Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка. Торік у липні він балотувався до Верховної Ради за списками політичної партії Смешка «Сила і честь» (№ 24 виборчого списку).

ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що Таран — це креатура нового голови ОП Андрія Єрмака, якому часто приписують проросійську позицію.