Мільйонер Блумберг знявся з виборів президента США, фото — nytimes.com

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Ракурс

Мільйонер Майкл Блумберг вийшов з президентської гонки в США і оголосив про підтримку Джозефа Байдена.

Колишній мер Нью-Йорка обґрунтував рішення тим, що «перемога над Трампом починається з об'єднання навколо кандидата, у якого більше шансів домогтися цього».

Про це він написав у Twitter. Тепер за право боротися з Дональдом Трампом змагатимуться Джо Байден і Берні Сандерс.

Три місяці тому я вступив в перегони для перемоги над Трампом. Сьогодні я покидаю її з цієї ж причини. Перемога над Трампом починається з об'єднання навколо кандидата, у якого більше шансів домогтися цього. Очевидно, що це мій друг і чудовий американець Джо Байден, — написав Блумберг.

Рішення про вихід з боротьби Блумберг після вкрай невдалих для нього результатів первинних виборів у так званий супервівторок, коли в 14 штатах і в Американському Самоа проходило голосування з висунення делегатів на національний з’їзд Демократичної партії. Там назвуть ім’я суперника Трампа на президентських виборах. В результаті Блумберг, незважаючи на витрачені в ході передвиборної кампанії 500 млн дол. здобув перемогу лише в Американському Самоа і заручився в цілому підтримкою лише 12 делегатів національного з’їзду.

За підрахунками газети The New York Times, Байден зараз заручився підтримкою 404 делегатів з’їзду, а його основний суперник, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс — 340. У сенатора від штату Массачусетс Елізабет Уоррен 36 голосів делегатів, і вона не зможе скласти серйозну конкуренцію лідерам гонки.

Для висунення кандидатом в президенти від демократів у першому турі голосування на національному з’їзді партії 13−16 липня в Мілуокі (штат Вісконсін) претенденту необхідно заручитися один тисяча дев’ятсот дев’яносто одна голосом. Вибори президента США відбудуться 3 листопада.