Вбивство Шеремета: у адвоката Антоненка під час обшуку було вилучено патрони та телефон

Вбивство Шеремета: у адвоката Антоненка під час обшуку було вилучено патрони та телефонhttps://racurs.ua/ua/n134690-vbyvstvo-sheremeta-u-advokata-antonenka-pid-chas-obshuku-bulo-vylucheno-patrony-ta-telefon.htmlРакурс
Вбивство журналіста Павла Шеремета одна з найбільш резонансних кримінальних справ в Україні. Сьогодні у Харкові був проведений обшук у адвоката Леоніда Маслова, який представляє в суді інтереси Андрія Антоненка. Як відомо, Антоненка підозрюється у причетності до вбивства Шеремета і слідство вважає, що пости в соцмережах можуть бути доказом винуватості підозрюваного.
Обшук проводився на підставі постанови Печерського суду Києва. Слідство підозрює, що Маслов навмисно увійшов до облікового запису Антоненка в соцмережі «Вконтакте» і знищив, або пошкодив інформацію, яка може представляти інтерес для слідства, пише «Суспільне».
Зі свого боку Маслов стверджує, що дійсно заходив в акаунт свого підзахисного для «формування лінії захисту», але ніякої інформації не видаляв.
Маслов заявив, що під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили телефон, який нібито використовувався для входу в соцмережу, а також патрони.
Були вилучені два види патронів: з гумовими кулями, а також патрони до гвинтівки, на яку у Маслова є дозвіл.
Маслов вважає, що ініціатором обшуків у його квартирі є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, про якого адвокат відгукується дуже критично.
Я вважаю, що це елементарне жлобство … Це бикуватий міністр внутрішніх справ керує всіма такими подібними діями. Звичайно, я не згоден з тим, що я можу приховувати якісь докази, пов’язані з Антоненком, — заявив Маслов.