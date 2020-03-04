Вбивство Шеремета: у адвоката Антоненка під час обшуку було вилучено патрони та телефон

Леонід Маслов. Фото: Вечірній Харків

https://racurs.ua/ua/n134690-vbyvstvo-sheremeta-u-advokata-antonenka-pid-chas-obshuku-bulo-vylucheno-patrony-ta-telefon.html

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Вбивство журналіста Павла Шеремета одна з найбільш резонансних кримінальних справ в Україні. Сьогодні у Харкові був проведений обшук у адвоката Леоніда Маслова, який представляє в суді інтереси Андрія Антоненка. Як відомо, Антоненка підозрюється у причетності до вбивства Шеремета і слідство вважає, що пости в соцмережах можуть бути доказом винуватості підозрюваного.

Обшук проводився на підставі постанови Печерського суду Києва. Слідство підозрює, що Маслов навмисно увійшов до облікового запису Антоненка в соцмережі «Вконтакте» і знищив, або пошкодив інформацію, яка може представляти інтерес для слідства, пише «Суспільне».

Зі свого боку Маслов стверджує, що дійсно заходив в акаунт свого підзахисного для «формування лінії захисту», але ніякої інформації не видаляв.

Маслов заявив, що під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили телефон, який нібито використовувався для входу в соцмережу, а також патрони.

Були вилучені два види патронів: з гумовими кулями, а також патрони до гвинтівки, на яку у Маслова є дозвіл.

Маслов вважає, що ініціатором обшуків у його квартирі є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, про якого адвокат відгукується дуже критично.