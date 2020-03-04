Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Леонід Маслов. Фото: Вечірній Харків

Вбивство Шеремета: у адвоката Антоненка під час обшуку було вилучено патрони та телефон

4 бер 2020, 18:38
999

Вбивство журналіста Павла Шеремета одна з найбільш резонансних кримінальних справ в Україні. Сьогодні у Харкові був проведений обшук у адвоката Леоніда Маслова, який представляє в суді інтереси Андрія Антоненка. Як відомо, Антоненка підозрюється у причетності до вбивства Шеремета і слідство вважає, що пости в соцмережах можуть бути доказом винуватості підозрюваного.

Обшук проводився на підставі постанови Печерського суду Києва. Слідство підозрює, що Маслов навмисно увійшов до облікового запису Антоненка в соцмережі «Вконтакте» і знищив, або пошкодив інформацію, яка може представляти інтерес для слідства, пише «Суспільне».

Зі свого боку Маслов стверджує, що дійсно заходив в акаунт свого підзахисного для «формування лінії захисту», але ніякої інформації не видаляв.

Маслов заявив, що під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили телефон, який нібито використовувався для входу в соцмережу, а також патрони.

Були вилучені два види патронів: з гумовими кулями, а також патрони до гвинтівки, на яку у Маслова є дозвіл.

Маслов вважає, що ініціатором обшуків у його квартирі є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, про якого адвокат відгукується дуже критично.

Я вважаю, що це елементарне жлобство … Це бикуватий міністр внутрішніх справ керує всіма такими подібними діями. Звичайно, я не згоден з тим, що я можу приховувати якісь докази, пов’язані з Антоненком, — заявив Маслов.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше