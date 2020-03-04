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Ракурс
Леонид Маслов. Фото: Вечерний Харьков

Убийство Шеремета: у защитника Антоненко при обыске были изъяты патроны и телефон

4 мар 2020, 18:38
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Убийство журналиста Павла Шеремета одно из самых резонансных уголовных дел в Украине. Сегодня в Харькове был произведен обыск у адвоката Леонида Маслова, который представляет в суде интересы Андрея Антоненко. Как известно, Антоненко подозревается в причастности к убийству Шеремета и следствие считает, что посты в соцсетях могут являться доказательством вины подозреваемого.

Обыск производился на основании постановления Печерского суда Киева. Следствие подозревает, что Маслов преднамеренно вошел в аккаунт Антоненко в соцсети «Вконтакте» и уничтожил, либо повредил информацию, которая может представлять интерес для следствия, пишет «Суспильне».

Со своей стороны Маслов утверждает, что действительно заходил в аккаунт своего подзащитного для «формирования линии защиты», но никакой информации не удалял.

Маслов заявил, что во время обыска в его квартире правоохранители изъяли телефон, который якобы использовался для входа в соцсеть, а также патроны.

Были изъяты два вида патронов: с резиновыми пулями, а также патроны к винтовке, на которую у Маслова есть разрешение.

Маслов считает, что инициатором обысков в его квартире является министр внутренних дел Арсен Аваков, о котором адвокат отзывается весьма критично.

Я считаю, что это элементарное жлобство… Это быковатый министр внутренних дел руководит всеми такими подобными действиями. Конечно, я не согласен с тем, что я могу скрывать какие-то доказательства, связанные с Антоненко, — заявил Маслов.


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