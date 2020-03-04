Убийство Шеремета: у защитника Антоненко при обыске были изъяты патроны и телефонhttps://racurs.ua/n134690-ubiystvo-sheremeta-u-advokata-antonenko-pri-obyske-byli-izyaty-patrony-i-telefon.htmlРакурс
Убийство журналиста Павла Шеремета одно из самых резонансных уголовных дел в Украине. Сегодня в Харькове был произведен обыск у адвоката Леонида Маслова, который представляет в суде интересы Андрея Антоненко. Как известно, Антоненко подозревается в причастности к убийству Шеремета и следствие считает, что посты в соцсетях могут являться доказательством вины подозреваемого.
Обыск производился на основании постановления Печерского суда Киева. Следствие подозревает, что Маслов преднамеренно вошел в аккаунт Антоненко в соцсети «Вконтакте» и уничтожил, либо повредил информацию, которая может представлять интерес для следствия, пишет «Суспильне».
Со своей стороны Маслов утверждает, что действительно заходил в аккаунт своего подзащитного для «формирования линии защиты», но никакой информации не удалял.
Маслов заявил, что во время обыска в его квартире правоохранители изъяли телефон, который якобы использовался для входа в соцсеть, а также патроны.
Были изъяты два вида патронов: с резиновыми пулями, а также патроны к винтовке, на которую у Маслова есть разрешение.
Маслов считает, что инициатором обысков в его квартире является министр внутренних дел Арсен Аваков, о котором адвокат отзывается весьма критично.
Я считаю, что это элементарное жлобство… Это быковатый министр внутренних дел руководит всеми такими подобными действиями. Конечно, я не согласен с тем, что я могу скрывать какие-то доказательства, связанные с Антоненко, — заявил Маслов.