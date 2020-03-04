Миллионер Блумберг снялся с выборов президента США, фото — nytimes.com

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Ракурс

Миллионер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и объявил о поддержке Джозефа Байдена.

Бывший мэр Нью-Йорка обосновал решение тем, что «победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого».

Об этом он написал в Twitter. Теперь за право бороться с Дональдом Трампом будет соревноваться Джо Байден и Берни Сандерс.

Три месяца назад я вступил в гонку для победы над Трампом. Сегодня я покидаю ее по этой же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого. Очевидно, что это мой друг и замечательный американец Джо Байден, — написал Блумберг.

Решение о выходе из борьбы Блумберг принял после крайне неудачных для него результатов первичных выборов в так называемый супервторник, когда в 14 штатах и ​​в Американском Самоа проходило голосование по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии. Там назовут имя соперника Трампа на президентских выборах. В результате Блумберг, несмотря на потраченные в ходе предвыборной кампании 500 млн долл., одержал победу лишь в Американском Самоа и заручился в целом поддержкой лишь 12 делегатов национального съезда.

По подсчетам газеты The New York Times, Байден пока заручился поддержкой 404 делегатов съезда, а его основной соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 340. У сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен 36 голосов делегатов, и она не сможет составить серьезную конкуренцию лидерам гонки.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13−16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 тыс. 991 голосом. Выборы президента США состоятся 3 ноября.