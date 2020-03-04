Рада сегодня переформировала Кабинет министров. Фото: Кабинет министров в Facebook

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Верховная Рада 4 марта уволила с должности премьер-министра Алексея Гончарука, который написал заявление на отставку. Новым главой Кабинета министров назначили вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

В самом правительстве тоже произошли перестановки. Парламент назначил главой Минздрава Илью Емца, Минфин возглавил Игорь Уманский. В Министерстве соцполитики будет руководить Марина Лазебная, а Министерством по делам ветеранов — Сергей Бессараб. Арсен Аваков остался главой МВД. Министром обороны назначили генерал-лейтенанта в отставка Андрея Тарана, а министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине сейчас шесть человек проверяются на коронавирус SARS-CoV-2. Эти люди находятся в изоляции. Например, в Ровно госпитализировали студента-медика, который приехал из Черновцов. Еще три человека госпитализировали в Черновцах.

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту выразить недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За этот проект постановления проголосовали подавляющее большинство членов комитета. Верховная Рада рассмотрит вопрос недоверия генпрокурору на внеочередном заседании 5 марта.

В Одесской области вблизи села Маяки работники рыбодобывающих предприятий устроили акцию протеста. Рыбаки заявляли, что они митинговали из-за коррупции в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, а также некомпетентности чиновников ведомства. Демонстранты перекрывали трассу Одесса — Рени (М-15) международного значения.

В Соединенных Штатах Америки миллионер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из президентской гонки и объявил о поддержке демократа Джозефа Байдена. Он отметил, что «победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого».