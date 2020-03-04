Відставка Гончарука: Рада дала добро / Фото: Кабмін

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Відставка Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра України сталася 4 березня під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради, скликаної на вимогу президента Володимира Зеленського.

Рішення щодо відставки Гончарука підтримало 353 нардепи. Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву.

Виступаючи у Раді, Гончарук заявив, що в його уряді не було корупції, а міністри ухвалили «десятки важких рішень».

За цей період ми заклали фундамент для перезавантаження країни — рекордно низька інфляція, рекордно вигідне розміщення єврооблігацій. Анбандлінг «Нафтогазу», запуск рекордної приватизації, перші концесійні конкурси, доступні кредити для підприємців. Це потрібно продовжувати, — підсумував прем'єр.

Парламентський комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сьогодні вранці також рекомендував звільнити главу уряду.

Гончарук став очільником Кабміну торік 29 серпня, коли монобільшість пропрезидентської партії «Слуга народу» у новообраній Верховній Раді IX скликання підтримала його кандидатуру.

3 березня ЗМІ повідомили, що Офіс президента Зеленського розробив темник щодо роботи уряду і силових відомств, який роздали деяким «слугам народу» напередодні позачергового засідання парламенту. Документ містив підказки для депутатів щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів і керівників окремих силових структур.

Нагадаємо, влітку 2019 року, напередодні призначення прем'єром, 35-річний Гончарук заявляв, що в пріоритеті його роботи буде економічне зростання, діалог з Національним банком для зниження облікової ставки та співпраця з міжнародними партнерами. Екс-глава уряду родом з Чернігівщини, а за освітою правник.