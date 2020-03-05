“Гради” і танки розмістили бойовики біля населених пунктів — ОБСЄ. Фото: Цензор.НЕТ

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На Донбасі російські окупаційні війська попри мінські угоди перемістили своє важке озброєння за межі визначених ліній відведення та місць зберігання, зокрема, впритул до населених пунктів. Це зафіксували безпілотники спостережної місії ОБСЄ.

У звіті організації від 4 березня вказано, що 2 березня на окупованій бойовиками території Луганської області було зафіксовано 20 реактивних систем залпового вогню «Град» поблизу населеного пункту Краснолуцького, ще по сім одиниць РСЗВ — на полігоні неподалік Міусинська та на території об'єкту, розміщеного на південний захід від Садового. 3 березня патруль ОБСЄ також зафіксував шість реактивних систем залпового вогню, що рухалися з боку селища Іванівка, що є грубим порушенням умов відведення озброєнь, наголошує прес-центр операції Об'єднаних сил.

Також 2 березня спостерігачі зафіксували 11 танків (а саме, моделі Т-64Б/Т-64БМ і Т-72), 10 самохідних гаубиць і 12 буксирувальних гаубиць на полігоні неподалік Міусинська, а 3 березня патруль організації зафіксував два танки на полігоні біля Круглика.

Такими діями підконтрольні Росії збройні формування вперто демонструють небажання дотримуватись мінських угод та байдуже ставлення до потреб мирного населення по обидва боки лінії розмежування, наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, в останні кілька діб не вщухають обстріли з боку терористів на Донбасі. Збройні формування під контролем РФ масовано б’ють із заборонених мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ. Внаслідок цього за останні дві доби загинув один український боєць, а десятеро дістали поранення.