Максим Бужанский заявил о ночной «яичной атаке» на него

https://racurs.ua/n134792-skandalnogo-slugu-bujanskogo-zabrosali-yaycami.html

Ракурс

Максим Бужанский, народный депутат от президентской фракции «Слуга народа», заявил, что после ночного эфира программы «Народ против» на канале ZIK неизвестные забросали его яйцами.

О «яичной атаке» одиозный «слуга» написал в своем Telegram-канале. Бужанский утверждает, что знал о подготовке этой акции заблаговременно — в 16.00 его предупредили о грядущей «провокации».

Бужанский пишет, что в половине первого ночи группа из 35−40 неизвестных, которые якобы имели при себе биты и представились членами «Азова», забросала его яйцами. Передвигались участники атаки на автомобилях Mitsubishi L200 и Мерседес Sprinter.

При этом депутат не уточнил, когда именно ему представлялись налетчики.

В своем посте Бужанский вспомнил Руслана Рябошапку, которого за несколько часов до инцидента уволила Верховная Рада, написав, что экс-генпрокурору «это все равно не помогло».

В полицию Бужанский в связи с ночным инцидентом не обращался.

Бужанский до депутатства был блогером. В Раду прошел от партии «Слуга народа». СМИ называют его представителем «группы Коломойского» в парламенте. Бужанский известный своими негативными оценками Революции достоинства, а также является автором скандальных законопроектов об отмене языкового закона и упразднении люстрации чиновников времен президентства Виктора Януковича.