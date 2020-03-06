Максим Бужанський заявив про нічну "яєчну атаку" на нього

https://racurs.ua/ua/n134792-skandalnogo-bujanskogo-zakydaly-yaycyamy.html

Ракурс

Максим Бужанський, народний депутат від президентської фракції «Слуга народу», заявив, що після нічного ефіру програми «Народ проти» на каналі ZIK невідомі закидали його яйцями.

Про «яєчну атаку» одіозний «слуга» написав у своєму Telegram-каналі. Бужанський стверджує, що знав про підготовку цієї акції завчасно — о 16.00 його попередили про майбутню «провокацію».

Бужанський пише, що о пів на першу ночі група з 35−40 невідомих осіб, які нібито мали про собі бити і представилися членами «Азову», закидала його яйцями. Пересувалися учасники атаки на автомобілях Mitsubishi L200 та Мерседес Sprinter.

При цьому депутат не уточнив, коли саме йому представлялися нападники.

У своєму дописі Бужанський згадав Руслана Рябошапку, якого за кілька годин до інциденту звільнила Верховна Рада, написавши, що екс-генпрокурору «це все одно не допомогло».

До поліції Бужанський у зв’язку з нічним інцидентом не звертався.

Бужанський до депутатства був блогером. До Ради пройшов від партії «Слуга народу». ЗМІ називають його представником «групи Коломойського» в парламенті. Бужанський відомий своїми негативними оцінками Революції гідності, а також є автором скандальних законопроектів про скасування мовного закону та люстрації чиновників часів президентства Віктора Януковича.