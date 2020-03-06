Коронавірус: у Києві посилюють заходи для запобігання розповсюдженню інфекціїhttps://racurs.ua/ua/n134791-koronavirus-v-kyievi-posyluut-zahody-schodo-nedopuschennya-rozpovsudjennya-infekciyi.htmlРакурс
Коронавірус легше попередити, ніж боротися з епідемією. Київська міська державна адміністрація вирішила ввести додаткові заходи, які дозволять звести до мінімуму ризики зараження коронавірусною інфекцією.
Рішення про посилення заходів щодо недопущення поширення коронавірусу було прийнято сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті КМДА.
Ведеться робота по своєчасному виявленню та ізоляції осіб із підозрами на коронавірус. Усі медустанови міста переведені в режим постійної готовності, а машини швидкої допомоги повинні бути забезпечені апаратами для вентиляції легенів.
Усі медустанови міста повинні бути забезпечені противірусними препаратами, а також засобами індивідуального захисту. Аптечну мережу зобов’язали у достатній кількості забезпечити населення необхідними медичними препаратами і засобами захисту, які використовуються під час лікування вірусних захворювань.
У школах і дитячих садах почали щодня вимірювати температуру у дітей. В аеропортах планується у найближчі дні створити додаткові перевірки пасажирів на коронавірус.
У метро посилять процедури дезінфекції вагонів і станцій, а також забезпечать працівників метрополітену необхідними засобами особистої гігієни і захисту. Також буде здійснюватися щоденний контроль стану їхнього здоров’я.
Також будуть введені посилені заходи з дезінфекції вокзалів, торговельних центрів, кінотеатрів та інших місць масового скупчення людей.
У гуртожитках вищих навчальних закладів обмежили проведення масових заходів, а також зобов’язали керівництво проводити вологе прибирання приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів та систематично провітрювати приміщення.