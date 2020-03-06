Новини Києва: столиця може лишитися без газу

Споживачі в Києві можуть лишитися без газопостачання

https://racurs.ua/ua/n134790-novyny-kyieva-stolycya-moje-lyshytysya-bez-gazu.html

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Без газопостачання можуть залишитися всі споживачі в Києві. Незалежний сертифікований оператор газотранспортної системи України ТОВ «Оператор ГТС України» може припинити транспортування газу до мереж «Київгазу».

Причина цього полягає в тому, що «Київгаз» досі не уклав типовий договір на транспортування газу з цією компанією. Про це у своєму Фейсбуці повідомляє прес-служба ТОВ «Оператор ГТС України».

У компанії наголошують, що «Київгаз» можуть відключити відповідно до норм Кодексу ГТС.

Зазначається, що «Київгаз», єдиний з облгазів України, котрий ще досі не уклав відповідний договір. Проект цього договору було надіслано ще в грудні 2019 року.

Перепоною для його укладання стало намагання «Київгазу» внести до нього зміни, котрі «створюють дискримінаційні умови відносно інших учасників ринку», зазначає прес-служба «Оператор ГТС України».

Тож оператор газотранспортної системи України звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо проведення перевірки дотримання «Київгазом» ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу природного газу.

Компанія «Оператор ГТС України» була створена у 2019 році в результаті відокремлення від «Нафтогазу» діяльності з транспортування природного газу. Вона перебуває у власності та управління держкомпанії «Магістральні газопроводи України», акції котрої належать Мінфіну.

Нагадаємо, ТОВ «Оператор ГТС України» представили у вересні 2019 року.