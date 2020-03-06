Новости Киева: столица может остаться без газа

Потребители в Киеве могут остаться без газоснабжения

https://racurs.ua/n134790-novosti-kieva-stolica-mojet-ostatsya-bez-gaza.html

Ракурс

Без газоснабжения могут остаться все потребители в Киеве. Независимый сертифицированный оператор газотранспортной системы Украины ООО «Оператор ГТС Украины» может прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза».

Причина этого заключается в том, что «Киевгаз» до сих пор не заключил типовой договор на транспортировку газа с этой компанией. Об этом в своем Фейсбуке сообщает пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».

В компании отмечают, что «Киевгаз» могут отключить соответствии с нормами Кодекса ГТС.

Отмечается, что «Киевгаз», единственный из облгазов Украины, который до сих пор не заключил соответствующий договор. Проект этого договора был отправлен еще в декабре 2019 года.

Преградой для его заключения стали намерения «Киевгаза» внести в него изменения, которые «создают дискриминационные условия в отношении других участников рынка», отмечает пресс-служба «Оператор ГТС Украины».

Поэтому оператор газотранспортной системы Украины обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о проведении проверки соблюдения «Киевгазос» лицензионных условий осуществления деятельности по распределению природного газа.

Компания «Оператор ГТС Украины» была создана в 2019 году в результате отделения от «Нафтогаза» деятельности по транспортировке природного газа. Она находится в собственности и управления госкомпании «Магистральные газопроводы Украины», акции которой принадлежат Минфина.

Напомним, ООО «Оператор ГТС Украины» представили в сентябре 2019 года.