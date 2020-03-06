Курьез в Слуге народа: Арахамия подтвердил звонок Богдана из переписки Рябошапки в Раде, фото — ЗН

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Ракурс

Председатель фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что разговаривал с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом во время отставки генпрокурора Руслана Рябошапки, которая состоялась вчера в Раде.

Накануне издание «Страна» опубликовало переписку Рябошапки, которую зафиксировали во время его пребывания в парламенте. Он, в частности, будто бы писал, что «Вова (президент Владимир Зеленский — „Ракурс“) так решил и дал команду».

Арахамия вчера во время ток-шоу на канале «1+1» подтвердил, что экс-руководитель Офиса президента звонил ему, чтобы выяснить, почему «Слуга народа» отставляет генпрокурора. Арахамия в кулуарах программы «Право на власть» сказал, что Богдан «звонил и спрашивал о моей позиции относительно увольнения господина Рябошапки».

Арахамия пояснил, что не имеет претензий к честности и намерениям Рябошапки, но считает, что «он не справился и не справится». Руководитель фракции СН опроверг то, что Богдан ругал его за снятие генпрокурора.

Я вижу — все силовики жалуются. Прокуратура — это очень важный орган, она возбуждает дела, она осуществляет процессуальное руководство, она их квалифицирует, закрывает. Если у нас не будет такой эффективной системы, и я сейчас не о господине Рябошапке, вообще системы, то весна никогда не придет, — передает ТСН слова главы пропрезидентской фракции.

«Страна» опубликовала фото якобы записей Рябошапки в его смартфоне с девушкой по имени «Ксана» и бывшим главой офиса Зеленского Богданом.

Общаясь с «Ксаной» бывший генпрокурор Украины заявил своей собеседнице о том, что увольнение произошло по личному приказу президента.

При этом, суть переписки с Богданом уловить сложно. В частности, там говорится следующее:

Рябошапка: Арахамия.

Богдан: П… ды ему дал.

Рябошапка: Они наговорили глупостей.

Богдан: Дебилы бл… ть плохие.

Богдан: Ну что там у вас?

Рябошапка: А где ты смотришь ТВ?