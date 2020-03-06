«Спрашивал почему, но не ругал»: Арахамия подтвердил звонок Богдана из переписки Рябошапки в Раде (ФОТО)https://racurs.ua/n134789-sprashival-pochemu-no-ne-rugal-arahamiya-podtverdil-zvonok-bogdana-iz-perepiski-ryaboshapki.htmlРакурс
Председатель фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что разговаривал с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом во время отставки генпрокурора Руслана Рябошапки, которая состоялась вчера в Раде.
Накануне издание «Страна» опубликовало переписку Рябошапки, которую зафиксировали во время его пребывания в парламенте. Он, в частности, будто бы писал, что «Вова (президент Владимир Зеленский — „Ракурс“) так решил и дал команду».
Арахамия вчера во время ток-шоу на канале «1+1» подтвердил, что экс-руководитель Офиса президента звонил ему, чтобы выяснить, почему «Слуга народа» отставляет генпрокурора. Арахамия в кулуарах программы «Право на власть» сказал, что Богдан «звонил и спрашивал о моей позиции относительно увольнения господина Рябошапки».
Арахамия пояснил, что не имеет претензий к честности и намерениям Рябошапки, но считает, что «он не справился и не справится». Руководитель фракции СН опроверг то, что Богдан ругал его за снятие генпрокурора.
Я вижу — все силовики жалуются. Прокуратура — это очень важный орган, она возбуждает дела, она осуществляет процессуальное руководство, она их квалифицирует, закрывает. Если у нас не будет такой эффективной системы, и я сейчас не о господине Рябошапке, вообще системы, то весна никогда не придет, — передает ТСН слова главы пропрезидентской фракции.
«Страна» опубликовала фото якобы записей Рябошапки в его смартфоне с девушкой по имени «Ксана» и бывшим главой офиса Зеленского Богданом.
Общаясь с «Ксаной» бывший генпрокурор Украины заявил своей собеседнице о том, что увольнение произошло по личному приказу президента.
При этом, суть переписки с Богданом уловить сложно. В частности, там говорится следующее:
Рябошапка: Арахамия.
Богдан: П… ды ему дал.
Рябошапка: Они наговорили глупостей.
Богдан: Дебилы бл… ть плохие.
Богдан: Ну что там у вас?
Рябошапка: А где ты смотришь ТВ?