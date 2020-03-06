В Меджлисе отреагировали на скандальные заявления премьера, фото: Андрей Смолий

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Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, отреагировал на недавние резонансные заявления нового премьер-министр Дениса Шмыгаля о возможности восстановления подачи воды для временно оккупированного Крыма.

По словам Чубарова, это заявление, озвученное им на фоне ужесточения оккупантами репрессий в Крыму «по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией». Об этом говорится в заявлении Чубарова, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Чубаров отметил, что озвучивание таких заявлений руководством государства дезориентирует международных партнеров Украины, стремящихся поддержать наше государство в восстановлении территориальной целостности, а возобновление водоснабжения позволит оккупанту увеличить свое военное присутствие и обустроить новые поселения для колонизации полуострова своими гражданами.

Любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа, — подчеркнул Чубаров.

Напомним, Шмыгаль уверяет, что вода в оккупированный Крым не будет поставляться для промышленных и военных объектов.