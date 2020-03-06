У Меджлісі відреагували на скандальні заявив прем’єра, фото: Андрій Смолій

https://racurs.ua/ua/n134788-pidlyy-udar-v-spynu-medjlis-vidreaguvav-na-skandalni-zayavyv-shmygalya-schodo-vody-dlya-krymu.html

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Рефат Чубаров, очільник Меджлісу кримськотатарського народу, відреагував на нещодавні резонансні заяви нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливості відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму.

За словами Чубарова, ця заява, озвучена ним на тлі посилювання окупантами репресій в Крису «по суті, стала підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією». Про це йдеться у заяві Чубарова, опублікованій на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Чубаров наголосив, що озвучування таких заяв керівництвом держави дезорієнтує міжнародних партнерів України, які прагнуть підтримати нашу державу у відновленні територіальної цілісності, а поновлення водопостачання дозволить окупантові збільшити свою військову присутність та облаштувати нові поселення для колонізації півострова своїми громадянами.

Будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу, — наголосив Чубаров.

Нагадаємо, Шмигаль запевняє, що вода до окупованого Криму не буде постачатися для промислових та військових об'єктів.