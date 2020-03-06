Денис Шмигаль, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n134777-cysternamy-i-kanistramy-shmygal-u-radi-poobicyav-vodu-v-krymu-dlya-potreb-nashyh-ludey.html

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час сьогоднішньої години запитань до уряду запевнив, що вода до окупованого Криму не буде постачатися для промислових та військових об'єктів.

Проте її можуть постачати для господарських потреб та пиття українців, що там проживають, «в разі необхідності або гуманітарної загрози», наголосив прем'єр.

Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями ми маємо це забезпечити. Це наш обов’язок перед нашими українцями, — заявив Шмигаль.

Вчора Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що «ми не можемо не давати воду українцям». Пізніше у своєму Фейсбуці він уточнив, що Кабмін хотів би подавати воду громадянам України, але «не може і не має технічної змоги робити цього до деокупації півострова».