Шмигаль про окупований Крим: Ми не можемо не давати воду українцям (ВІДЕО)

Денис Шмигаль, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n134769-shmygal-pro-okupovanyy-krym-my-ne-mojemo-ne-davaty-vodu-ukrayincyam-video.html

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Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що відмова постачати водою окупований Росією Крим призведе до гуманітарної катастрофи.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

Питання подачі води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму, — заявив Шмигаль.

Ми не перекриємо воду для українців … Ми не можемо не давати воду українцям, — наголосив прем'єр.

Крім того, реагуючи зауваження опонентів у студії, котрі зазначили, що відповідальність за ситуацію на окупованій території, згідно з міжнародним правом, несе окупант, Шмигаль заявив, що «окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть».

Заява Шмигаля викликала значний резонанс у соцмережах. Зокрема, її розкритикував у своєму Фейсбуці лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. За його словами, українці в Криму повністю забезпечені водою для власних потреб, але вона потрібна російським військовим базам та підприємствам.

Згодом прем'єр на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук уточнив свою позицію.

Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, очільник фракції «Слуга народу» в середині лютого в ефірі одного з телеканалів заявив, що погодився би пустити воду до Криму в обмін на поступки з боку Росії щодо Донбасу. Згодом він вибачився за ці слова.