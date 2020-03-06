Денис Шмыгаль, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n134769-shmygal-ob-okkupirovannom-krymu-my-ne-mojem-ne-davat-vodu-ukraincam-video.html

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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что отказ снабжать водой оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму, — заявил Шмыгаль.

Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам, — подчеркнул премьер.

Кроме того, реагируя замечания оппонентов в студии, которые отметили, что ответственность за ситуацию на оккупированной территории, согласно международному праву, несет оккупант, Шмыгаль заявил, что «оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут».

Заявление Шмыгаля вызвало значительный резонанс в соцсетях. В частности, его раскритиковал в своем Фейсбуке лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. По его словам, украинцы в Крыму полностью обеспечены водой для собственных нужд, но она нужна российским военным базам и предприятиям.

Впоследствии Шмыгаль на своей странице в социальной сети Фейсбук уточнил свою позицию.

Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины, — подчеркнул премьер.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в середине февраля в эфире одного из телеканалов заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны России по Донбассу. Впоследствии он извинился за эти слова.